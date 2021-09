Inzaghi: «Vittoria da grande squadra. L’Inter non si è abbattuta» (Di martedì 21 settembre 2021) Simone Inzaghi, tecnico delL’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Fiorentina-Inter: le sue dichiarazioni Simone Inzaghi, tecnico delL’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Fiorentina-Inter. Di seguito le sue dichiarazioni. STRISCIA POSITIVA – «Sono arrivato alL’Inter e ho trovato un gruppo vincente, che veniva dalla Vittoria dello scudetto. Qualcosa poi avevo vinto pure io. Ci siamo trovati e abbiamo iniziato a crescere insieme». PARTITA – «Abbiamo sofferto la prima mezzora della Fiorentina, poi siamo rientrati in campo nel secondo tempo con la giusta testa e siamo riusciti a ribaltare la gara». GOL DI TESTA – «Abbiamo degli ottimi colpitori in rosa. Poi ci sono Calhanoglu, Dimarco e all’occorenza Brozovic che sanno calciare molto ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 settembre 2021) Simone, tecnico del, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Fiorentina-Inter: le sue dichiarazioni Simone, tecnico del, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Fiorentina-Inter. Di seguito le sue dichiarazioni. STRISCIA POSITIVA – «Sono arrivato ale ho trovato un gruppo vincente, che veniva dalladello scudetto. Qualcosa poi avevo vinto pure io. Ci siamo trovati e abbiamo iniziato a crescere insieme». PARTITA – «Abbiamo sofferto la prima mezzora della Fiorentina, poi siamo rientrati in campo nel secondo tempo con la giusta testa e siamo riusciti a ribaltare la gara». GOL DI TESTA – «Abbiamo degli ottimi colpitori in rosa. Poi ci sono Calhanoglu, Dimarco e all’occorenza Brozovic che sanno calciare molto ...

