Esenzione Green Pass: a chi spetta e come ottenerla (Di martedì 21 settembre 2021) Non tutti sono obbligati a possedere il Green Pass. Sono previsti dei casi specifici in cui c’è l’Esenzione, come per motivi di salute Il Green Pass in Italia si rilascia a chi si sottopone alla vaccinazione, a chi è guarito dal Covid nei 6 mesi precedenti e a chi si sottopone a un test ottenendo un risultato negativo (ha validità di 48 ore). Non tutti, però, sono obbligati ad avere la certificazione verde. come indica anche una circolare del Ministero della Salute, sono previsti degli specifici casi di Esenzione. Ecco quali sono, uno per uno. I casi di Esenzione Non devono avere, né quindi esibire, il Green Pass i bambini sotto ai 12 anni dato che sono esclusi per età dalla campagna ... Leggi su zon (Di martedì 21 settembre 2021) Non tutti sono obbligati a possedere il. Sono previsti dei casi specifici in cui c’è l’per motivi di salute Ilin Italia si rilascia a chi si sottopone alla vaccinazione, a chi è guarito dal Covid nei 6 mesi precedenti e a chi si sottopone a un test ottenendo un risultato negativo (ha validità di 48 ore). Non tutti, però, sono obbligati ad avere la certificazione verde.indica anche una circolare del Ministero della Salute, sono previsti degli specifici casi di. Ecco quali sono, uno per uno. I casi diNon devono avere, né quindi esibire, ili bambini sotto ai 12 anni dato che sono esclusi per età dalla campagna ...

Advertising

borghi_claudio : intanto oggi il tripudio dei vaccini per i bambini a fronte di zero bambini morti di covid. Avanti così. Del resto… - albiuno : RT @borghi_claudio: intanto oggi il tripudio dei vaccini per i bambini a fronte di zero bambini morti di covid. Avanti così. Del resto se i… - spe1977 : RT @borghi_claudio: intanto oggi il tripudio dei vaccini per i bambini a fronte di zero bambini morti di covid. Avanti così. Del resto se i… - Domenico1oo777 : RT @borghi_claudio: intanto oggi il tripudio dei vaccini per i bambini a fronte di zero bambini morti di covid. Avanti così. Del resto se i… - francom1505 : RT @borghi_claudio: intanto oggi il tripudio dei vaccini per i bambini a fronte di zero bambini morti di covid. Avanti così. Del resto se i… -