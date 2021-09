Atalanta-Sassuolo 2-1 | accorcia le distanze Berardi con un destro perfetto – Segui la diretta

Leggi su bergamonews

(Di martedì 21 settembre 2021) Nell’incontro valido per la quinta giornata del campionato di Serie A turno di riposo per Palomino in difesa e Maehle sulla fascia. Inedita mediana di centrocampo formata da De Roon e Koopmeiners. Ancora panchina per Ilicic a vantaggio di Malinovskyi. Dionisi rivoluziona l’attacco scegliendo Defrel e Traore come trequartista(3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini(4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Magnanelli;, Traore, Boga; Defrel. All. Dionisi Primo Tempo 45? Finita la prima frazione 44?leilsi mette in proprio e dalla distanza pesca il jolly trovando l’angolino basso alla ...