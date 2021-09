Starfield in un leak che svela nuove immagini. I recenti rumor legati a storia e gameplay sarebbero falsi

(Di lunedì 20 settembre 2021) Recentemente, in rete sono comparse delledifocalizzate sulle astronavi che saranno presenti nel titolo di Bethesda. Ora, sono emerse ulterioricondivise in rete da un insider. L'insider SKULLZI ha pubblicato delleed è già noto alla community diper precedenti notizie legate all'atteso titolo. Negli screenshot, possiamo vedere una build del gioco risalente al 2018/2019. Insieme a queste, l'insider ha voluto specificare anche che i. Leggi altro...

