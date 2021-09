Spalletti | «Lo scudetto? Dipenderà dalla qualità di calcio e dalla consapevolezza della squadra»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 20 settembre 2021) Luciano, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN al terminepartita contro l’Udinese. «Mi è piaciuta prestazione, com’è stata in campo, la personalità che ha avuto, l’atteggiamento. Per tutta la gara abbiamo provato a fare le cose in maniera corretta. Nei primi 20? siamo andati troppo a tentare di sfondare senza creare prima questo palleggio che gli facesse perdere un po’ di ordine. Cominciavamo a destra e finivamo a destra, cominciavamo a sinistra e finivamo a sinistra. Poi l’atteggiamento è stato costante. Poi è chiaro che ci vogliono anche delle giocate, come quella di Insigne che mette palla dentro con un pallonetto da 20 metri. Poi il gol di Lozano, la personalità di Koulibaly che ogni volta che va davanti fa male». Come vedi il futuro...