Sassuolo, i convocati di Dionisi per l'Atalanta (Di lunedì 20 settembre 2021) Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani sera a Bergamo contro l'Atalanta. Ancora assenti Romagna e Obiang. Ecco la lista completa: Portieri: Consigli, Pegolo, Satalino Difensori: Ayhan, Chiriches, Goldaniga, Ferrari, Kyriakopoulos, Muldur, Peluso, Rogerio, Toljan Centrocampisti: Djuricic, Frattesi, Harroui, Henrique, Lopez, Magnanelli, Traore Attaccanti: Berardi, Boga, Defrel, Raspadori, Scamacca Foto: Sito Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

