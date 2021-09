Prismi | Giuseppe Caruso si dimette da carica di consigliere

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 20 settembre 2021) (Teleborsa) –, una delle società leader nel settore del web e digital marketing, rende noto cheha rassegnato le proprie dimissioni dalladiIndipendente del Consiglio di Amministrazione della Società, con effetto immediato, in conseguenza di una diversità di vedute in merito alla visione strategica della Società. La Società provvederà quindi quanto prima alla nomina per cooptazione di un nuovo Amministratore Indipendente, previamente valutato positivamente dal Nominated Advisor, e ne darà prontamente informazione al mercato.