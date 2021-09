Merkel contro le stelle gialle no - vax: "Preoccupata per l'antisemitismo" (Di lunedì 20 settembre 2021) La cancelliera Angela Merkel, ormai prossima ad uscire di scena dalla politica nazionale, ha fatto un ultimo, quasi disperato appello alla crescente onda dell'antisemitismo in Germania. "L'esibizione ... Leggi su globalist (Di lunedì 20 settembre 2021) La cancelliera Angela, ormai prossima ad uscire di scena dalla politica nazionale, ha fatto un ultimo, quasi disperato appello alla crescente onda dell'in Germania. "L'esibizione ...

Advertising

globalistIT : Ha ragione #Merkel #antisemitismo #Germania - lalitapetila : Altro che ambiente: la Germania a carbone contro Merkel e Verdi - cosimocaridi : Il 50% dell’energia elettrica in #Germania è prodotta con le rinnovabili. Ma il 35% viene dalle centrali a carbone,… - allthistheend : @tohackyourself Vorrei crederci, ma al momento sono per me due facce della stessa medaglia: con la completa passivi… - conterovescio1 : RT @tempoweb: Anche Merkel e Johnson no vax? Meloni smaschera le bugie sul vaccino obbligatorio #angelamerkel #borisjohnson # #iltempoquoti… -