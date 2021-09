Libri: dalla Rsi all’incontro con Che Guevara, la ‘vita ardente’ di Sergio Pessot (Di lunedì 20 settembre 2021) L’esperienza della Repubblica Sociale, la permanenza in Bolivia, l’incontro con Che Guevara, le esperienze di insurrezioni in Europa, Sudamerica e Africa e i tentativi di dar vita a nuovi e più vari progetti politici. E’ stata una ‘vita ardente’ quella di Sergio Pessot, genovese, classe 1931: un ‘romanzo’ vissuto a cavallo tra più di un’epoca, che Pessot ha deciso di raccontare nell’autobiografia “Figlio del Sole”, edita da Altaforte Edizioni (128 pagine, 16,00 euro). “Figlio del Sole” è il diario di una vita avventurosa, nata “dalla promessa di non arrendersi mai fatta da un ragazzino delle Fiamme bianche, che assiste al massacro dei suoi coetanei per mano di una banda partigiana”. Dopo l’esperienza nella Rsi, Pessot va a combattere con i ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 settembre 2021) L’esperienza della Repubblica Sociale, la permanenza in Bolivia, l’incontro con Che, le esperienze di insurrezioni in Europa, Sudamerica e Africa e i tentativi di dar vita a nuovi e più vari progetti politici. E’ stata unaquella di, genovese, classe 1931: un ‘romanzo’ vissuto a cavallo tra più di un’epoca, cheha deciso di raccontare nell’autobiografia “Figlio del Sole”, edita da Altaforte Edizioni (128 pagine, 16,00 euro). “Figlio del Sole” è il diario di una vita avventurosa, nata “promessa di non arrendersi mai fatta da un ragazzino delle Fiamme bianche, che assiste al massacro dei suoi coetanei per mano di una banda partigiana”. Dopo l’esperienza nella Rsi,va a combattere con i ...

Advertising

paoloroversi : 'Roversi torna al thriller con Radeschi in campo' Il ritorno di #Radeschi in #CartolineDallaFineDelMondo ora anche… - marco_itsame : @medicinv Personalmente: - lo studio dall'asilo con i gruppi di giochi in inglese - sempre scelto il potenziamento… - FabioCas2 : RT @casadellabibbia: Per la sua bontà il Signore non si ricorda dei nostri peccati. Essi sono coperti dalla grazia di Gesù. Nella #Bibbia t… - ftbarnes : io comunque ho sbagliato tutto dalla vita: dovevo farmi un account su tiktok in cui parlo di libri e farmeli regala… - crawlingtoyouu : @medicinv leggo i testi delle canzoni e cerco di tradurle, le parole che non ricordo e/o non capisco le cerco onlin… -