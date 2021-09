Legambiente, i ghiacciai alpini si stanno ritirando (Di lunedì 20 settembre 2021) Il ghiacciaio alpino dell’Adamello ha perso oltre il 50% della superficie totale, quelli del Gran Paradiso circa il 65% Dopo aver dato la notizia nelle scorse settimane che Legambiente aveva avviato la seconda edizione della “Carovana dei ghiacciai”, riportiamo i risultati dell’esplorazione dell’associazione, volta a verificare lo stato di salute dei ghiacciai nel territorio alpino. L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 20 settembre 2021) Ilo alpino dell’Adamello ha perso oltre il 50% della superficie totale, quelli del Gran Paradiso circa il 65% Dopo aver dato la notizia nelle scorse settimane cheaveva avviato la seconda edizione della “Carovana dei”, riportiamo i risultati dell’esplorazione dell’associazione, volta a verificare lo stato di salute deinel territorio alpino. L'articolo proviene da Consumatore.com.

