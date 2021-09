Lascia messaggio "non è terrorismo". Poi spara e uccide all'Università di Perm (Di lunedì 20 settembre 2021) Almeno otto persone sono state uccise e molte altre ferite in una sparatoria all’Università di Perm, il cui autore sarebbe stato ucciso. È quanto riferito dalla portavoce del comitato investigativo, Svetlana Petrenko. “Otto persone sono state uccise, molte altre sono rimaste ferite” ha affermato Petrenko, facendo intendere che il bilancio rischia di essere nuovamente aggiornato. Il governatore della regione di Perm. Dmitry Makhonin, conferma che “uno degli assalitori” del campus dell’Università è stato neutralizzato e rende noto che è in corso la ricerca di possibili complici. “Stiamo verificando l’informazione di possibili complici. Gli studenti potrebbero aver fatto confusione a causa della paura, gli spari si sono fermati”, ha affermato in una intervista all’agenzia Tass. Nel frattempo è stato ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 20 settembre 2021) Almeno otto persone sono state uccise e molte altre ferite in unatoria all’di, il cui autore sarebbe stato ucciso. È quanto riferito dalla portavoce del comitato investigativo, Svetlana Petrenko. “Otto persone sono state uccise, molte altre sono rimaste ferite” ha affermato Petrenko, facendo intendere che il bilancio rischia di essere nuovamente aggiornato. Il governatore della regione di. Dmitry Makhonin, conferma che “uno degli assalitori” del campus dell’è stato neutralizzato e rende noto che è in corso la ricerca di possibili complici. “Stiamo verificando l’informazione di possibili complici. Gli studenti potrebbero aver fatto confusione a causa della paura, gli spari si sono fermati”, ha affermato in una intervista all’agenzia Tass. Nel frattempo è stato ...

Advertising

VascoDeCet : Il PROGRAMMA LO SCRIVIAMO ASSIEME: PORTE APERTE! Vuoi dire la Tua, raccontare un fatto, fare una proposta? CHIAMA +… - sarareacts : dirò una cosa azzardata, scrivermi in dm, vi lascerò in contatto (numero o ig) e se mai vi trovaste in una situazio… - archetypon : Messaggio in codice: perché vuoi conoscermi? Sono la persona sbagliata, lascia stare. - Mario41394077 : @scopamiamoglie Ciao piacere sono Mario di Venezia vorrei conoscerti meglio se ti va lascia un messaggio qui - darkpand : RT @ApuliaRetro: 19 settembre 1982 #accaddeoggi Nasce l'emoticon. Scott Fahlman, informatico, usa per la prima volta un #emoticon in un m… -