IRRC | Frohburg | Didier Grams e Pierre - Yves Bian campioni 2021

Ultime Notizie dalla rete : IRRC Frohburg

Motosprint.it

L'ultima tappa, svoltasi sul circuito tedesco di, ha eletto i campioni di quest'anno, ... per Grams questo è il quinto successo in carriera nell', nello stesso fine settimana in cui ha ...A due settimane di distanza dalla precedente tappa a Hengelo , i piloti dell' International Road Racing Championship torneranno in azione sul tracciato cittadino di, in Germania, per l' ultima tappa della stagione 2021 , con i titoli ancora da assegnare sia nella classe Superbike, sia in Supersport. Per quel che riguarda la Superbike , sembra che il ...Sullo stradale tedesco si è svolto il quarto ed ultimo round della stagione, che assegnato i titolo Superbike e Supersport. Paura per Maurer, caduto nelle prove ...Questo fine settimana si correrà in Germania l'ultima tappa della serie stradale, con Maurer e Bian favoriti per la conquista del titolo in SBK e SSP600. Assente Andrea Majola tra le Supertwins ...