Insigne: “Piedi per terra. Dobbiamo restare umili. Ora è inutile guardare la classifica” (Di lunedì 20 settembre 2021) Uno dei protagonisti indiscussi della vittoria del Napoli di questa sera alla Dacia Arena è stato Lorenzo Insigne, vero e proprio trascinatore nel poker partenopeo. Il capitano azzurro è stato intercettato ai microfoni di Sky Sport e ha commentato così la prestazione della sua squadra: “Dobbiamo stare con i Piedi per terra, solo con l’umiltà possiamo fare grandi cose. Ora è inutile guardare la classifica. Ci stanno tante squadre forti, noi Dobbiamo pensare solo partita dopo partita, questo deve essere solo un punto di inizio.” Sul gol assegnato ad Oshimen: “L’importante era fare una grande prestazione, poi il gol arriverà. Non è facile venire a Udine e fare quattro gol dopo la partita contro il Leicester. Dobbiamo stare concentrati ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 20 settembre 2021) Uno dei protagonisti indiscussi della vittoria del Napoli di questa sera alla Dacia Arena è stato Lorenzo, vero e proprio trascinatore nel poker partenopeo. Il capitano azzurro è stato intercettato ai microfoni di Sky Sport e ha commentato così la prestazione della sua squadra: “stare con iper, solo con l’umiltà possiamo fare grandi cose. Ora èla. Ci stanno tante squadre forti, noipensare solo partita dopo partita, questo deve essere solo un punto di inizio.” Sul gol assegnato ad Oshimen: “L’importante era fare una grande prestazione, poi il gol arriverà. Non è facile venire a Udine e fare quattro gol dopo la partita contro il Leicester.stare concentrati ...

