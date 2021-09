Imbocca contromano svincolo autostrada e si scontra con altra auto | morto 70enne

(Di lunedì 20 settembre 2021) Pescara - Alla guida della suahatoloSelvaiezzi del raccordole Chieti-Pescara in direzione di Pescarandosi frontalmente con un'vettura: protagonista dell'accaduto un uomo di 70 anni deceduto sul colpo; nell'incidente sono rimasti feriti gli occupanti dell', trasportati all'ospedale di Chieti. Lo scontro ha provocato disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco e polizia stradale di Chieti e Pescara leggi tutto

Ultime Notizie dalla rete : Imbocca contromano

Chieti,l'Asse attrezzato e si scontra con un'auto: morto un 72enne Terribile incidente nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 20 settembre , in provincia di Chieti . Due auto si ...Leggi anche l'articolo > Chieti incidente stradale,l'asse attrezzato: morto un 72enneChieti. È un infermiere in pensione di 72 anni, Franco Baldi, originario di Miglianico (Chieti), residente da anni a Chieti, la vittima dello scontro avvenuto nel primo pomeriggio lungo l'asse attrezz ...L’incidente avvenuto vicino Chieti non ha lasciato scampo all’uomo che aveva imboccato la superstrada contromano: c’è anche un ferito grave.