Il Grande Fratello Vip 2021 riparte da Amedeo Goria e i suoi slip, la fidanzata è furiosa! (Di lunedì 20 settembre 2021) Il Grande Fratello Vip 2021 questa sera torna in onda e riparte da Amedeo Goria e da tutto quello che è successo in questi giorni. Alfonso Signorini ha già chiesto ai vip di evitare scivoloni ma poi ha chiesto al pubblico di non fossilizzarsi e andare a cercare il pelo nell’uovo per permettere così a tutti di godere del reality e delle sue dinamiche. C’è qualcosa che in questo discorso stona un po’ ed è propri il comportamento di Amedeo Goria, l’ex marito di Maria Teresa Ruta. Già lo scorso anno la conduttrice ha sottolineato la voglia del marito di essere libero e conquistatore e lui stesso lo ha chiarito parlando anche del suo attuale rapporto con la fidanzata Vera Miales. In mezzo c’è Ainett Stephens. La bella gatta nera ha ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 20 settembre 2021) IlVipquesta sera torna in onda edae da tutto quello che è successo in questi giorni. Alfonso Signorini ha già chiesto ai vip di evitare scivoloni ma poi ha chiesto al pubblico di non fossilizzarsi e andare a cercare il pelo nell’uovo per permettere così a tutti di godere del reality e delle sue dinamiche. C’è qualcosa che in questo discorso stona un po’ ed è propri il comportamento di, l’ex marito di Maria Teresa Ruta. Già lo scorso anno la conduttrice ha sottolineato la voglia del marito di essere libero e conquistatore e lui stesso lo ha chiarito parlando anche del suo attuale rapporto con laVera Miales. In mezzo c’è Ainett Stephens. La bella gatta nera ha ...

trash_italiano : Grande Fratello Vip, Ainett Stephens dice basta ad Amedeo Goria: 'ieri per poco non mi baci... diamoci una calmata' - trash_italiano : Tale e Quale Show 2020 3.524.000 18,90% 2021 3.969.000 22,50% Grande Fratello Vip 2020 2.440.000 14,77% 2021 2.001.000 14,70% - trash_italiano : Grande Fratello Vip 6, Katia Ricciarelli ad Alex Belli: 'sembri un poco ricch***e', poi alle principesse: 'sembrano… - dilul68 : Oggi su radio3rai la cronista ha detto che alle elezioni russe il partito comunista ha preso il 20 percento grazie… - Il_Jordy : Io pensavo che la Fazenda fosse come la Fattoria in Italia invece e' al 95% e' come il grande fratello #Mellos #AFazenda13 -