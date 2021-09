GdF di Ravenna | sequestra oltre 3 | 5 milioni di mascherine Ffp2

Advertising

Ravenna24ore : Visita del Comandante Regionale al Comando Provinciale della GdF di Ravenna - RuggeroCapretti : RT @GDF: La #GDF #Ravenna, coordinata dalla Procura Europea (#EPPO), ha sequestrato oltre 3,5 mln di #mascherine FFP2 e oltre 11 mln di eur… - ge_group : RT @GDF: La #GDF #Ravenna, coordinata dalla Procura Europea (#EPPO), ha sequestrato oltre 3,5 mln di #mascherine FFP2 e oltre 11 mln di eur… - DarioProietti1 : RT @GDF: La #GDF #Ravenna, coordinata dalla Procura Europea (#EPPO), ha sequestrato oltre 3,5 mln di #mascherine FFP2 e oltre 11 mln di eur… - r50 : RT @GDF: La #GDF #Ravenna, coordinata dalla Procura Europea (#EPPO), ha sequestrato oltre 3,5 mln di #mascherine FFP2 e oltre 11 mln di eur… -

Ultime Notizie dalla rete : GdF Ravenna

Ravenna24ore

Questa mattina il Comandante Regionale della Guardia di Finanza dell'Emilia Romagna, Generale di Divisione Giuseppe GERLI, si è recato in visita al Comando Provinciale di, dove è stato accolto dal Comandante Provinciale, Col. Andrea MERCATILI. Il Generale GERLI ha voluto salutare personalmente le Fiamme Gialle ravennati in vista del suo prossimo cambio di ...Questa mattina, lunedì 20 settembre, il Comandante Regionale della Guardia di Finanza dell'Emilia Romagna, Generale di Divisione Giuseppe GERLI, si è recato in visita al Comando Provinciale di, dove è stato accolto dal Comandante Provinciale, Col. Andrea MERCATILI.GdF di Ravenna: sequestrati oltre 3,5 milioni di mascherine ffp2 e beni personali e societari per oltre 11 milioni di euro GdF di Ravenna, coordinati dalla neocostituita Procura Europea (EPPO), hanno ...Questa mattina il Comandante Regionale della Guardia di Finanza dell’Emilia Romagna, Generale di Divisione Giuseppe GERLI, si è recato in visita al Comando Provinciale di Ravenna, dove è stato accolto ...