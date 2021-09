Gabby, trovato un corpo in una foresta del Wyoming (Di lunedì 20 settembre 2021) Un corpo è stato trovato in una foresta nella contea di Teton in Wyoming (Usa), nella zona dove la polizia sta cercando tracce di Gabby Petito, 22 anni, la cui scomparsa durante un lungo viaggio nel ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 20 settembre 2021) Unè statoin unanella contea di Teton in(Usa), nella zona dove la polizia sta cercando tracce diPetito, 22 anni, la cui scomparsa durante un lungo viaggio nel ...

Advertising

frappa312 : RT @AndreaTiberio7: Trovato il presunto corpo di Gabrielle Petito. Rabbrividisco nel pensare alle ultime ore di vita passare col compagno… - fisco24_info : Gabby, trovato un corpo in una foresta del Wyoming: Secondo l'Fbi coincide con la descrizione della giovane - statodelsud : Usa, coppia famosa sui social scomparsa. Trovato corpo in foresta: potrebbe essere Gabby - Pino__Merola : Usa, coppia famosa sui social scomparsa. Trovato corpo in foresta: potrebbe essere Gabby - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Usa, coppia famosa sui social scomparsa. Trovato corpo in foresta: potrebbe essere Gabby -