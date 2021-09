Forza Horizon 5, video con 30 minuti di suoni ambientali messicani per il gioco – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 20 settembre 2021) Gli sviluppatori di Forza Horizon 5 hanno pubblicato un video con ben 30 minuti di suoni ambientali messicani per mostrare la cura e l’attenzione riposte in questo aspetto dell’esperienza.. Forza Horizon 5 ci invita con il nuovo video ad ascoltare più che a guardare, perché gli sviluppatori hanno catturato la bellezza di 30 minuti di suoni ambientali dagli scenari messicani del gioco. In attesa delle novità sul Multiplayer in arrivo stasera alle 19.00, Forza Horizon 5 si concede dunque una parentesi ricca di atmosfera, proiettandoci virtualmente all’interno delle sue ampie ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 20 settembre 2021) Gli sviluppatori di5 hanno pubblicato uncon ben 30diper mostrare la cura e l’attenzione riposte in questo aspetto dell’esperienza..5 ci invita con il nuovoad ascoltare più che a guardare, perché gli sviluppatori hanno catturato la bellezza di 30didagli scenaridel. In attesa delle novità sulin arrivo stasera alle 19.00,5 si concede dunque una parentesi ricca di atmosfera, proiettandoci virtualmente all’interno delle sue ampie ...

Advertising

GamingToday4 : Forza Horizon 5, video con 30 minuti di suoni ambientali messicani per il gioco - Roby_Passarelli : Forza Horizon 5, video con 30 minuti di suoni ambientali messicani per il gioco - Zelgadis265 : @razorback7851 mah io l'ho giocato li, la cosa peggiore è il livello esapserato della gente nello sfruttare bug, il… - LuchoAntunez : @Romudeth Forza Horizon Forza Motorsport Gran Turismo F1 Any iteration - GameXperienceIT : Forza Horizon 5 riceverà una nuova diretta dedicata al multiplayer stasera -