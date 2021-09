Coronavirus, i dati della settimana: scendono i nuovi casi, i ricoveri e i decessi (Di lunedì 20 settembre 2021) La scorsa settimana -15% sui contagi rispetto ai sette giorni precedenti. Era dalla terza settimana di luglio che non si arrivava così in basso Leggi su repubblica (Di lunedì 20 settembre 2021) La scorsa-15% sui contagi rispetto ai sette giorni precedenti. Era dalla terzadi luglio che non si arrivava così in basso

