Conte, un selfie prima della tempesta (Di lunedì 20 settembre 2021) Non manca occasione per rintuzzarlo e attaccarlo, ma sulla comunicazione Giuseppe Conte prende spunto dall’arcinemico Matteo Salvini. Nel suo tour in giro per l’Italia il capo del Movimento 5 stelle ha imposto una direttiva precisa agli uomini della comunicazione: fermiamoci a fare selfie. E così in ogni piazza, sotto ogni palco lungo ogni passeggiata in giro per paesi e città, almeno un’ora è riservata alle foto con i fans. L’obiettivo, spiega un contiano in Parlamento, è far girare il suo volto, riempire i social, le chat con gli amici, fedele all’assunto da cui parte tutta la strategia di Rocco Casalino, per il quale il nome dell’ex premier è il vero valore aggiunto per il M5s, la carta che può portare voti nelle urne e rimpolpare un Movimento che nelle ultime tornate elettorali è parso esangue. Ma non finisce qui. Perché l’opera ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 20 settembre 2021) Non manca occasione per rintuzzarlo e attaccarlo, ma sulla comunicazione Giuseppeprende spunto dall’arcinemico Matteo Salvini. Nel suo tour in giro per l’Italia il capo del Movimento 5 stelle ha imposto una direttiva precisa agli uominicomunicazione: fermiamoci a fare. E così in ogni piazza, sotto ogni palco lungo ogni passeggiata in giro per paesi e città, almeno un’ora è riservata alle foto con i fans. L’obiettivo, spiega un contiano in Parlamento, è far girare il suo volto, riempire i social, le chat con gli amici, fedele all’assunto da cui parte tutta la strategia di Rocco Casalino, per il quale il nome dell’ex premier è il vero valore aggiunto per il M5s, la carta che può portare voti nelle urne e rimpolpare un Movimento che nelle ultime tornate elettorali è parso esangue. Ma non finisce qui. Perché l’opera ...

Advertising

BiagioSiracusa : RT @Aries9221: Avete notato che da 3anni la pineta di Castel Fusano non è stata oggetto di incendi dolosi? Raggi l’ha protetta con telecame… - BiagioSiracusa : RT @BlackMagicEx5S: Avete notato che da 3anni la pineta di Castel Fusano non è stata oggetto di incendi dolosi? Raggi l’ha protetta con tel… - Kimstellata : RT @Aries9221: Avete notato che da 3anni la pineta di Castel Fusano non è stata oggetto di incendi dolosi? Raggi l’ha protetta con telecame… - Kimstellata : RT @BlackMagicEx5S: Avete notato che da 3anni la pineta di Castel Fusano non è stata oggetto di incendi dolosi? Raggi l’ha protetta con tel… - TinaRengo : RT @Aries9221: Avete notato che da 3anni la pineta di Castel Fusano non è stata oggetto di incendi dolosi? Raggi l’ha protetta con telecame… -