TikTok cinese limitato nell'uso agli under 14 per proteggerli da contenuti inappropriati (Di domenica 19 settembre 2021) La Cina continua a premere sui giovani affinché non vengano deviati dal mondo di oggi e non solo. Ricapitoliamo: la più celebre app per incontri gay deve continuare a esistere diventano una farmacia visto il giro di vite nei confronti della comunità LGBTQI+ nel paese. Restrizioni anche per i videogiochi: prima la legge che imponeva di giocare massimo tre ore a settimana, poi lo stop all'approvazione di nuovi videogiochi online. C'è stato anche l'attacco diretto ai social e alla televisione, che danno spazio e fanno emergere uomini troppo effeminati. Ed ecco che ora arriva anche la limitazione di TikTok cinese under 14. LEGGI ANCHE ...

