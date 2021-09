SBK Barcellona, Rinaldi stratega in Gara 2: 'Sono qui per vincere' (Di domenica 19 settembre 2021) La Gara 2 che ha visto trionfare Michael Ruben Rinaldi è stata per il pilota Aruba Ducati una vera e propria rinascita. Dopo la Gara l'italiano ha detto di aver avuto non pochi problemi dopo la Gara ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 19 settembre 2021) La2 che ha visto trionfare Michael Rubenè stata per il pilota Aruba Ducati una vera e propria rinascita. Dopo lal'italiano ha detto di aver avuto non pochi problemi dopo la...

Advertising

infoitsport : Sbk GP Barcellona, gioia Rinaldi: 'Grazie Ducati, hai sempre creduto in me' - infoitsport : SBK, Ducati bestiale a Barcellona: Rinaldi vince Gara 2 davanti a Toprak, 6° Rea - infoitsport : SBK, Barcellona, Gara 2: Rinaldi vince in fuga, paura per Sykes - motosprint : #SBK #Barcellona, #Rinaldi stratega in Gara 2: “Sono qui per vincere”??? - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Sbk Barcellona, la gioia di Michael Ruben Rinaldi: 'Grazie alla Ducati che ha sempre creduto in me' -