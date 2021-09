Romagnoli: «È uno dei Milan più forti. Gioco poco? Decide Pioli» (Di domenica 19 settembre 2021) Alessio Romagnoli, difensore del Milan, ha parlato al termine del match pareggiato contro la Juventus: le sue dichiarazioni Alessio Romagnoli, difensore del Milan, ha parlato al termine del match pareggiato contro la Juventus. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. «Non siamo partiti bene ma abbiamo reagito bene, adesso pensiamo al Venezia. Cerco di dare il massimo, il mister fa le sue scelte però io cerco di metterlo in difficoltà ogni giorno. Questo è uno dei Milan più forti, però il campionato è lungo e dobbiamo continuare così. Rimanendo concentrati ci toglieremo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 settembre 2021) Alessio, difensore del, ha parlato al termine del match pareggiato contro la Juventus: le sue dichiarazioni Alessio, difensore del, ha parlato al termine del match pareggiato contro la Juventus. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. «Non siamo partiti bene ma abbiamo reagito bene, adesso pensiamo al Venezia. Cerco di dare il massimo, il mister fa le sue scelte però io cerco di metterlo in difficoltà ogni giorno. Questo è uno deipiù, però il campionato è lungo e dobbiamo continuare così. Rimanendo concentrati ci toglieremo ...

