Rave party in via dei Pestagalli: forze dell'ordine in azione (Di domenica 19 settembre 2021) Milano, 19 settembre 2021 - Un Rave party è in corso nello stabile dismesso di via dei Pestagalli 3, in zona Rogoredo, ex sede di una ditta di trasporti. Le prime segnalazioni da parte dei residenti ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 19 settembre 2021) Milano, 19 settembre 2021 - Unè in corso nello stabile dismesso di via dei3, in zona Rogoredo, ex sede di una ditta di trasporti. Le prime segnalazioni da parte dei residenti ...

Advertising

LaStampa : Bloccato rave party al Meisino mentre si stava montando il palco con luci e altoparlanti - matteosalvinimi : Rave party abusivi, femminicidi, baby gang, accoltellatori: se il ministro Lamorgese è in grado di lavorare bene lo… - FrancescoLollo1 : #Lamorgese imbarazzante sul rave party di Ferragosto. Si dimetta! - qn_giorno : #Milano, rave party in via dei Pestagalli: forze dell'ordine in azione - FatimaCurzio : RT @LaStampa: Bloccato rave party al Meisino mentre si stava montando il palco con luci e altoparlanti -

Ultime Notizie dalla rete : Rave party Rave party in via dei Pestagalli: forze dell'ordine in azione Milano, 19 settembre 2021 - Un rave party è in corso nello stabile dismesso di via dei Pestagalli 3, in zona Rogoredo, ex sede di una ditta di trasporti. Le prime segnalazioni da parte dei residenti della zona sono arrivate nella ...

Geda: "Un giorno mi candiderò, ho paura della destra a Torino" ...e gli allegati in digitale Sei già abbonato? Accedi SEGNALA UN ERRORE IN QUESTO ARTICOLO ©RIPRODUZIONE RISERVATA Argomenti torino fabio geda elezioni amministrative Leggi anche Bloccato rave party al ...

Rave party in via dei Pestagalli: forze dell'ordine in azione IL GIORNO Rave party in via dei Pestagalli: forze dell'ordine in azione Le prime segnalazioni da parte dei residenti della zona sono arrivate nella notte per la musica ad alto volume e il continuo via vai di ragazzi ...

Rave party in via Pestagalli, partecipano in 300. La polizia sul posto Condividi . Un rave party nella notte tra sabato e domenica in via Pestagalli, periferia est di Milano. Secondo quanto viene riferito, circa trecento persone si sono radunate (con ...

Milano, 19 settembre 2021 - Unè in corso nello stabile dismesso di via dei Pestagalli 3, in zona Rogoredo, ex sede di una ditta di trasporti. Le prime segnalazioni da parte dei residenti della zona sono arrivate nella ......e gli allegati in digitale Sei già abbonato? Accedi SEGNALA UN ERRORE IN QUESTO ARTICOLO ©RIPRODUZIONE RISERVATA Argomenti torino fabio geda elezioni amministrative Leggi anche Bloccatoal ...Le prime segnalazioni da parte dei residenti della zona sono arrivate nella notte per la musica ad alto volume e il continuo via vai di ragazzi ...Condividi . Un rave party nella notte tra sabato e domenica in via Pestagalli, periferia est di Milano. Secondo quanto viene riferito, circa trecento persone si sono radunate (con ...