Miriam Leone e Camila Raznovich | i dettagli dei loro abiti da sposa

(Di domenica 19 settembre 2021) Belle, bellissime e raggianti di felicità. Da ieri circolano sui social le foto dei matrimoni di Miriam Leone e Camila Raznovich che hanno scelto entrambe questa data di metà settembre per convolare a nozze con i loro compagni.

ha detto 'sì'. L'ex Miss Italia ha sposato Paolo Carullo sabato a Scicli, nella sua Sicilia, organizzando il matrimonio in gran segreto e senza fare clamore. Meravigliosa in un abito di ...'Ni maritamu', ovvero 'ci siamo sposati' in dialetto siciliano. Con uno scatto su Instagram, bellissima, con il velo nuziale a coprirle il volto,annuncia ai suoi follower di essere convolata a nozze. 'Una felicità indescrivibile' aggiunge con un'altra immagine che la ritrae all'uscita del Santuario di Santa Maria la Nova, nel ...Miriam Leone e Paolo Carullo si sono sposati sabato 18 settembre a Scicli, nel Santuario di Santa Maria La Nova: ecco le foto del matrimonio. NOTIZIA di PATRIZIO MARINO — 19/09/2021 Adesso è ...Grande mobilitazione nella città del Ragusano dove ieri pomeriggio l'attrice siciliana, originaria di Acireale, ha sposato l'imprenditore e musicista Paolo Carullo ...