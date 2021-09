Melania Ferraro | una varesotta a Miss Mondo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Melania Ferraro

malpensa24.it

Cardano al Campo (Varese) -, 22enne di Cardano al Camp o (Varese), è tra le 25 finaliste nazionali di Miss Mondo Italia . Domenica prossima, 26 settembre, nell'incantevole scenario di Villa dei Fiori Eventi a ..., 22enne di Cardano al Campo , studentessa di Graphic Design e Art Direct all'Università NABA di Milano si aggiudica un posto t ra le 25 finaliste nazionali di Miss Mondo Italia che ...Cardano al Campo (Varese) - Melania Ferraro, 22enne di Cardano al Campo (Varese), è tra le 25 finaliste nazionali di Miss Mondo Italia. Domenica prossima, 26 settembre, nell’in ...A Gallipoli il 12 settembre per l’ultima semifinale, tra le varie selezioni è riuscita a strappare uno dei 25 pass per la finalissima del 26 settembre che si svolgerà sempre in Puglia per incoronare M ...