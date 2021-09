Mahmood | Loretta Goggi | Albanese e Cortellesi ospiti di Domenica IN

Leggi su lopinionista

(Di domenica 19 settembre 2021)19 settembre al via la nuova edizione con la prima puntata. Presenti anche Pupo, Vincenzo Mollica, Marco Bocci, Violante Placido e tanti altri ROMA – Dopo il successo della scorsa edizione che ha visto il programma Rai raggiungere picchi di ascolti tra i più alti del day-time, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, Mara Venier torna nelle case degli italiani al timone della sua 13^ edizione di “In” dalle 14 su Rai1. La nuova edizione in partenza19 settembre vedrà un ricco parterre diin studio e in collegamento per questa prima puntata....