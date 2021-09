M5s | Conte | ' non all' Odg mia candidatura a premier'

(Di domenica 19 settembre 2021) Roma, 19 set (Adnkronos) - "Non è all'ordine del giorno la mia, né quella di nessun altro. Abbiamo un governo, dobbiamo lavorare responsabilmente per affrontare al meglio questa fase della vita politica e economica. Abbiamo unchi chiama Draghi, lo sosteniamo, lo appoggiamo e diamo un contributo come Movimento 5 stelle molto incisivo, leale e con senso di responsabilità nell'interesse dei cittadini". Lo ha detto Giuseppea margine di un evento elettorale a San Nicandro, in Puglia.

Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, a San Nicando Garganico in provincia di Foggia, per un incontro elettorale. 'Se ne parlerà a febbraio', ha detto a chi gli chiedeva un nome per il post Draghi. Roma, 19 set (Adnkronos) – "Quello di Emiliano non lo ritengo un endorsement a Salvini, lui ha fatto un ragionamento più ampio. Il problema vero è che in questa fase di governo noi stiamo lavorando con tutti i partiti della maggioranza..."