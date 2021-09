LIVE Paolini-Riske 7-6 3-2, Finale WTA Portorose in DIRETTA: scambio di break, l’azzurra se ne tiene uno di vantaggio (Di domenica 19 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-2 Paolini, break confermato! Non trova il campo con la risposta Riske. 40-15 Ottima prima di Paolini, risponde in rete Riske. 30-15 Rovescio a seguire un’ottima risposta da parte di Riske che finisce in corridoio, spreca l’americana. 15-15 Molto brava Paolini a insistere sulla diagonale del dritto, costringendo Riske all’errore. 0-15 scambio di media lunghezza, alla fine è Riske a trovare il dritto che costringe Paolini al ... Leggi su oasport (Di domenica 19 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-2confermato! Non trova il campo con la risposta. 40-15 Ottima prima di, risponde in rete. 30-15 Rovescio a seguire un’ottima risposta da parte diche finisce in corridoio, spreca l’americana. 15-15 Molto bravaa insistere sulla diagonale del dritto, costringendoall’errore. 0-15di media lunghezza, alla fine èa trovare il dritto che costringeal ...

