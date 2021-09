Juve-Milan è 1-0 all’intervallo: decide Morata. Kjaer out per infortunio (Di domenica 19 settembre 2021) Il big match di questa quarta giornata di Serie A 2021-22 si gioca all’Allianz ed è Juventus-Milan. Partono in spinta i rossoneri, ma la sblocca dopo 4? Alvaro Morata, lanciato a rete da Dybala sugli sviluppi di un corner. Contropiede letale, Theo Hernandez non riesce a fermare lo spagnolo e passa subito la Juve, gol numero 50 in bianconero per Morata con un bel tocco morbido a superare Maignan. Morata e Dybala nel giro di due minuti impegnano ancora il portiere ex Lille. Brutte notizie in casa Milan: al 35? si ferma Kjaer, al suo posto Kalulu. Nel finale ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 19 settembre 2021) Il big match di questa quarta giornata di Serie A 2021-22 si gioca all’Allianz ed èntus-. Partono in spinta i rossoneri, ma la sblocca dopo 4? Alvaro, lanciato a rete da Dybala sugli sviluppi di un corner. Contropiede letale, Theo Hernandez non riesce a fermare lo spagnolo e passa subito la, gol numero 50 in bianconero percon un bel tocco morbido a superare Maignan.e Dybala nel giro di due minuti impegnano ancora il portiere ex Lille. Brutte notizie in casa: al 35? si ferma, al suo posto Kalulu. Nel finale ...

