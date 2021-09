Inter, Altobelli alza la voce: «Qualcuno si deve ricredere» (Di domenica 19 settembre 2021) Alessandro Altobelli ha parlato a 90° Minuto delle ambizioni scudetto dell’Inter: le sue dichiarazioni Alessandro Altobelli ha parlato a 90° Minuto delle ambizioni scudetto dell’Inter. Le sue dichiarazioni. «Antonio Conte dopo le prime 4 giornate ha iniziato a vincere e poi ha vinto il campionato. Quest’inizio è stato bellissimo per l’Inter, segna tantissimo. Noi dobbiamo guardare quello che fa Inzaghi in questo campionato, sta facendo divertire i tifosi nerazzurri e magari Qualcuno che credeva che l’Inter non sarebbe stata competitiva in questo campionato si ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 settembre 2021) Alessandroha parlato a 90° Minuto delle ambizioni scudetto dell’: le sue dichiarazioni Alessandroha parlato a 90° Minuto delle ambizioni scudetto dell’. Le sue dichiarazioni. «Antonio Conte dopo le prime 4 giornate ha iniziato a vincere e poi ha vinto il campionato. Quest’inizio è stato bellissimo per l’, segna tantissimo. Noi dobbiamo guardare quello che fa Inzaghi in questo campionato, sta facendo divertire i tifosi nerazzurri e magariche credeva che l’non sarebbe stata competitiva in questo campionato si ...

Advertising

internewsit : Altobelli: «Eriksen? L'Inter non lo mollerà mai! Inzaghi fa divertire i tifosi» - - fcin1908it : Altobelli: “Inter alla pari col Real. Sono fiducioso. Non avrei tolto Lautaro” - SpazioInter : Altobelli sulla sconfitta dell'Inter: 'Ieri sera non avrei fatto a meno di un giocatore come lui' -… - SpazioInter : Altobelli sulla sconfitta dell'Inter: 'Ieri sera non avrei fatto a meno di un giocatore come lui' -… - SpazioInter : Altobelli sulla sconfitta dell'Inter : 'Ieri sera non avrei fatto a meno di un giocatore come lui' -… -