GP di Catalogna: Rea vince la Superpole Race; Razgatlioglu 2°, 3° Bautista (Di domenica 19 settembre 2021) Il campione del mondo in carica Jonathan Rea si aggiudica la Superpole Race del GP di Catalogna dopo una gara sprint segnata dall'esposizione della bandiera rossa a causa di una caduta in curva 11 di ... Leggi su gazzetta (Di domenica 19 settembre 2021) Il campione del mondo in carica Jonathan Rea si aggiudica ladel GP didopo una gara sprint segnata dall'esposizione della bandiera rossa a causa di una caduta in curva 11 di ...

