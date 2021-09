GF Vip | Amedeo Goria | Guenda lo difende

Leggi su piusanipiubelli

(Di domenica 19 settembre 2021) Il comportamento dista facendo molto discutere all’interno della casa del Grande Fratello Vip. In particolare le continue attenzioni verso Ainett Stephens hanno fatto indignare il pubblico del web. In sua difesa è intervenuta la figliache su Instagram ha scritto: “Ma lo scandalo dov’è?”. Non si placano sui social le polemiche che vedono protagonista. Il giornalista sportivo, ex marito di Maria Teresa Ruta, è entrato nella casa professandosi single, anche se fuori la modella 36enne Vera Miales non sembra essere d’accordo! In ogni caso ...