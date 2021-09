Canoa velocità | Mondiali Copenaghen 2021 | Carlo Tacchini di bronzo nel C1 500!

Leggi su oasport

(Di domenica 19 settembre 2021) Terza ed ultima medaglia per l’Italia nella sessione mattutina di oggi, domenica 19 settembre, aidi: a, in Danimarca, dopo i due ori del K1 200 maschile (specialità non olimpica) e del C2 500 maschile (specialità olimpica), arriva ilnel C1 500 maschile (specialità non olimpica). Il merito è diche, in una finale che ricalcava quella di ieri del C1 1000 maschile, con sei atleti presenti in entrambi gli atti conclusivi, si piazza terzo ex aequo con il moldavo Oleg Tarnovschi con il crono di 1:48.50. Il resto del ...