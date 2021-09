Arrampicata | Mondiali 2021 | Fujii Kokoro trionfa nel boulder | Michael Piccolruaz 18mo

Leggi su oasport

(Di domenica 19 settembre 2021)ha vinto la gara diaidisportiva, in corso di svolgimento a Mosca (capitale della Russia). Il giapponese si è imposto nettamente (4t4z 6 6), salendo sul podio iridato per la prima volta in carriera. Il 28enne, già vincitore di alcune tappe in Coppa del Mondo, ha regolato il ben più quotato connazionale Tomoa Narasaki (et3z 6 6), già iridato in questa specialità nel 2016 e due anni fatore nella combinata (il format visto alle Olimpiadi di Tokyo 2020). A completare il podio è stato il francese Manuel Cornu (2t3z 2 ...