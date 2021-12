Charlene di Monaco è stata ricoverata in ospedale a causa di un collasso Ecco come sta

(Di venerdì 3 settembre 2021) È dalle pagine del giornale tedesco Bild che apprendiamo del ricovero della principessa Cherlene di, avvenuto in Sudafrica nella notte di mercoledì 1 settembre, dove si trova da mesi lontana dalla famiglia. L’intervento A darne notizia è la cognata Chantell Wittstock che parla di una seguito di una infezione alle orecchie dovuta ad un intervento di cui aveva parlatostessa: Ho subito un intervento per il rialzo del seno mascellare, un innesto osseo che viene effettuato per poter fare degli impianti nella zona dei molari. Dopo l’operazione è subentrata un’infezione che ha coinvolto le orecchie, di qui l’impossibilità di spostarmi; l’apparato uditivo, al momento, non potrebbe sopportare una pressione superiore ai 20 mila piedi. Secondo una fondazione che porta il suo nome: sua Altezza ...

Jacques e Gabriella inaugurano come ogni anno il villaggio di Natale di. Ma questo è un anno particolare e più triste del solito per loro: stavolta mammaWittstock non c'è. 'È esausta', conferma il principe Alberto, che accompagna i figli alla festa del ...Ancora lei. Ancoradie i suoi patemi al centro dell'attenzione. Ora, ad alimentare gossip e retroscena, sono alcuni suoi amici di lunga data che, sfruttando l'anonimato, hanno aggiunto altri particolari ...Mercatini e luci accendono il principato. E i gemellini come ogni anno sono in prima fila. Ma non è come le altre volte...E il loro settimo compleanno è alle ...Poche settimane fa l’avevamo vista scendere dall’aereo per riabbracciare i suoi figli Jacques e Gabriella e presenziare così alla festa nazionale del 19 novembre. L’amata principessa è sempre più dist ...