Vaccini, il piano di Figliuolo punta sui giovani: al via corsie preferenziali negli hub (Di lunedì 9 agosto 2021) (Teleborsa) – Sono i giovani in questa fase a spingere la campagna vaccinale mentre nella fascia più a rischio, quella dai 50 anni in su, le somministrazioni procedono ma ad un ritmo inferiore, con ancora 4,4 milioni di italiani che non hanno alcuna protezione contro il virus. Attualmente un milione di under 19 è vaccinato contro il Covid e uno su due tra i 16 e i 19 anni ha fatto almeno una dose. Nella fascia d'età 12-15 anni sono 207.850 gli adolescenti, pari al 9,02%, che hanno concluso la vaccinazione con ciclo completo contro il Covid 19. È quanto emerge dall'ultimo report settimanale sulla campagna vaccinale pubblicato dal Commissario straordinario per l'emergenza ...

