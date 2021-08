Mertes e Lozano a Castel di Sangro | comincia la nuova fase di recupero

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 9 agosto 2021) Il Napoli di Luciano Spalletti ritrova Hirvinge Dries Mertens. I due attaccanti sono alle presi con due infortuni diversi. Il messicano si è procurato una grave ferita all’occhio durante la Gold Cup, mentre il belga è reduce da una operazione alla spalla ed ha già avviato il. Tutti e due non saranno immediatamente a disposizione di Spalletti, anche perché hanno saltato tutta la prima parte di ritiro ed hanno ancora da lavorare per rientrare in gruppo. Per la prima parte di stagione sicuramente saranno fuori dai giochi, così come lo sarà anche Demme. Corriere dello Sport annuncia l’arrivo die Mertens a ...