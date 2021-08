In attesa di Lucifero: caldo, “brucia frutta e verdura nei campi. Crollo di produzione” Coldiretti Puglia (Di lunedì 9 agosto 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai Coldiretti Puglia: Il caldo torrido e la mancanza di precipitazioni in Puglia, con le temperature schizzate oltre i 40 gradi, sta bruciando la frutta e verdura nei campi con la perdita di un intero anno di lavoro e un calo generalizzato della produzione di oltre il 30%. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti Puglia sugli effetti delle alte temperature con meloni, angurie, peperoni, zucchine, melanzane e pomodori ustionati dai raggi del sole che stanno scottando anche ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 9 agosto 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai: Iltorrido e la mancanza di precipitazioni in, con le temperature schizzate oltre i 40 gradi, stando laneicon la perdita di un intero anno di lavoro e un calo generalizzato delladi oltre il 30%. E’ l’allarme lanciato dallasugli effetti delle alte temperature con meloni, angurie, peperoni, zucchine, melanzane e pomodori ustionati dai raggi del sole che stanno scottando anche ...

Advertising

NoiNotizie : In attesa di #Lucifero: caldo, 'brucia frutta e verdura nei campi. Crollo di produzione' @coldiretti #Puglia… - GraziaAmelia : RT @NoiNotizie: #Puglia #meteo #caldo, temperature: oggi livelli 'fino a molto elevati'. #Italia in attesa di Lucifero - NoiNotizie : #Puglia #meteo #caldo, temperature: oggi livelli 'fino a molto elevati'. #Italia in attesa di Lucifero - liberadidonna1 : RT @petronillarusso: @BlobRai3 #FUOCOEFIAMME incendi più o meno dolosi un po’ ovunque... in attesa di Lucifero #blob - CircoloDiNoto : RT @petronillarusso: @BlobRai3 #FUOCOEFIAMME incendi più o meno dolosi un po’ ovunque... in attesa di Lucifero #blob -