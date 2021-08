I ransomware più popolari del 2021 (Di lunedì 9 agosto 2021) Sempre più spesso negli ultimi anni anche chi conosce meno il mondo dell’informatica ha sentito parlare di ransomware. Dopo l’attacco subito da Regione Lazio, per di più, l’argomento è diventato ancora più popolare tanto da entrare in tendenza tra gli hashtag più utilizzati su Twitter. I ransomware sono virus informatici che consentono ai cybercriminali di infettare un sistema criptandone i dati e, a quel punto, di chiedere un riscatto – ransom in inglese, da qui il nome – alle vittime. In cambio di un pagamento in criptovalute gli aggressori promettono di decriptare i file congelati rendendo nuovamente fruibile il sistema infettato. Questi virus ... Leggi su wired (Di lunedì 9 agosto 2021) Sempre più spesso negli ultimi anni anche chi conosce meno il mondo dell’informatica ha sentito parlare di. Dopo l’attacco subito da Regione Lazio, per di più, l’argomento è diventato ancora più popolare tanto da entrare in tendenza tra gli hashtag più utilizzati su Twitter. Isono virus informatici che consentono ai cybercriminali di infettare un sistema criptandone i dati e, a quel punto, di chiedere un riscatto – ransom in inglese, da qui il nome – alle vittime. In cambio di un pagamento in criptovalute gli aggressori promettono di decriptare i file congelati rendendo nuovamente fruibile il sistema infettato. Questi virus ...

Advertising

wireditalia : Nel secondo trimestre del 2021 740 aziende sono state colpite da questo tipo di attacchi, il 47% in più rispetto ai… - massimo21021978 : RT @sonoclaudio: #GIGABYTE colpito da #ransomware #RansomExx gli 'operatori' minacciano di rilasciare sul #darkweb più di 112 GB di #dati a… - sonoclaudio : #GIGABYTE colpito da #ransomware #RansomExx gli 'operatori' minacciano di rilasciare sul #darkweb più di 112 GB di… - giuliog : RT @crescoppola: È allarme #cybersecurity, oltre il 50% delle vittime paga per impedire ai criminali di bloccare i sistemi aziendali e diff… - SocietapertaNa : RT @crescoppola: È allarme #cybersecurity, oltre il 50% delle vittime paga per impedire ai criminali di bloccare i sistemi aziendali e diff… -

Ultime Notizie dalla rete : ransomware più Attacco hacker, l'agenzia europea per la cyber security: 'Siamo tutti a rischio, dobbiamo proteggerci' ... rispondere e limitare rapidamente possibili incidenti, diventando più resilienti. Anche per ... Ascolta: Ransomware: cos'è il virus del riscatto che blocca i sistemi informatici

Lazio " Attacco hacker alla Regione: criminali informatici e ultimatum "Pagate o perderete tutto" ... forse più di un gruppo di criminali informatici dall'estero, che probabilmente hanno utilizzato un sofisticato ransomware con l'obiettivo di ottenere un riscatto in bitcoin. Il presidente della ...

Ransomware più popolari del primo trimestre 2021: eccoli! Bitmat ... rispondere e limitare rapidamente possibili incidenti, diventandoresilienti. Anche per ... Ascolta:: cos'è il virus del riscatto che blocca i sistemi informatici... forsedi un gruppo di criminali informatici dall'estero, che probabilmente hanno utilizzato un sofisticatocon l'obiettivo di ottenere un riscatto in bitcoin. Il presidente della ...