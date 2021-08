Covid | Inps | “Reddito emergenza ha coinvolto 1 | 1 mln individui”

(Di lunedì 9 agosto 2021) All’ultima lettura dell’Osservatorio(9 giugno 2021), ildiè stato erogato almeno per una mensilità a circa 482 mila nuclei (di cui il 38% con richiedente extracomunitario), coinvolgendo complessivamente 1 milione 100 mila, con un importo medio mensile di circa 548 euro. E’ quanto emerge dal Rapporto annuale dell’. A ottobre 2020 i nuclei fruitori di rdc/pdc (pensione di cittadinanza) sono diminuiti, a causa della conclusione per la prima coorte dei 18 mesi di fruizione, per risalire poi a novembre, attestandosi a dicembre ancora a quota 1,2 milioni. Nel mese di ...

...dell'esonero contributivo con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale. Per l'attuazione dello sgravio si attendono i documenti di prassi, ...A differenza di quanto evidenziato per quarantena e tutela dei lavoratori "fragili", nei casi di malattial'comunica che " le indicazioni ricevute da parte del Ministero del lavoro e delle ...All’ultima lettura dell’Osservatorio Inps (9 giugno 2021), il reddito di emergenza è stato erogato almeno per una mensilità a circa 482 mila nuclei (di cui il 38% con richiedente extracomunitario), co ...Il decreto cura Italia, il decreto rilancio e il decreto interministeriale 13 luglio 2020 hanno introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori, anche autonomi, ...