Corbo | “De Laurentiis è ancora l’adorabile visionario o gli basta navigare a mezz’aria?”

(Di lunedì 9 agosto 2021) Su Repubblica Napoli Antoniosi pone qualche domanda che noi del Napolista reputiamo interessante avendola fatta più volte in queste settimane. Al di là del giusto taglio del monte ingaggi (“è giusto ritenere che i 126 milioni di ingaggi siano stati sviliti dal secondo flop per la Champions, è urgente un regime di ragionata austerità”), Deha una visione? Deper una decisione cruciale? Glio vuol volare più alto? Visti i guai in casa d’altri, c’è ...

... partita su cuilancia una grossa ombra, ha cambiato le carte in tavolo. Il confronto non c'è stato né durante l'Europeo e nemmeno alla fine dello stesso. Insigne e Desi sono ......per lo scontro personale con il vicepresidente Edo De. A rischio, insomma, non il 25 ma il 50 per cento del suo stipendio: 160mila euro. L'arbitro designato dal Napoli , come riporta...Aurelio De Laurentiis proverà a inserirsi all'interno delle nuove dinamiche del calciomercato europeo sconvolto dalle partenze di Messi e Lukaku.Se Steven Zhang smonta l’Inter campione d’Italia per debiti, se il cinesino per la crisi del colosso Suning molla Lukaku, se il non sempre trasparente Abramovich lo compra con 115 milioni di euro, se ...