Calciomercato Roma, Abraham l'ultima idea per il dopo Dzeko (Di lunedì 9 agosto 2021) Calciomercato Roma, anche i giallorossi in cerca di una punta. Piace l'inglese in forza al Chelsea, seguito dai nerazzurri Edin Dzeko è ormai destinato ad unirsi all'Inter e, per questo, la Roma è sul mercato a caccia di una prima punta. Il sogno resta Mauro Icardi, mentre Isak della Real Sociedad è il nome più abbordabile, ma tra i due è spuntata la candidatura di Tammy Abraham, in uscita dal Chelsea. L'inglese è sul taccuino anche dell'Atalanta, ma il vero problema resta il costo del cartellino, come nel caso dei nerazzurri. I 40 milioni richiesti dai londinesi sono considerati troppi e per questo ...

