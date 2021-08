Valeria Marini: “I no vax? Mi viene voglia di fare domanda alla Nasa per vivere un anno isolata come su Marte” (Di domenica 8 agosto 2021) “Più sento parlare i no-vax e più mi viene voglia di fare domanda alla Nasa per vivere un anno isolata come su Marte”. Così Valeria Marini, che da diversi giorni lancia appelli per la vaccinazione (“è un dovere civile nei confronti di noi stessi e degli altri”), ironizza con l’Adnkronos sulla notizia della ricerca da parte della Nasa di 4 volontari che testino per un anno, a Houston, in un ambiente che simula le condizioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 8 agosto 2021) “Più sento parlare i no-e più midiperunsu”. Così, che da diversi giorni lancia appelli per la vaccinazione (“è un dovere civile nei confronti di noi stessi e degli altri”), ironizza con l’Adnkronos sulla notizia della ricerca da parte delladi 4 volontari che testino per un, a Houston, in un ambiente che simula le condizioni ...

