Temptation Island, Stefano e Manuela si rincontrano: ora parla Federica (Di domenica 8 agosto 2021) Il matrimonio di Stefano Socionovo e Claudia Venturini avvenuto sabato 7 agosto 2021, è stato un momento di ritrovo per tutti i protagonisti dell’ edizione appena conclusa di Temptation Island . Alle nozze, infatti, c’erano tutti i fidanzati e le fidanzate che hanno preso parte a viaggio dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Tra le coppie presenti anche gli ex fidanzati Stefano e Manuela, che ora si frequentano rispettivamente con Luciano Punzo e la tentatrice Federica.Proprio quest’ultima è stata incalzata dal pubblico web, per scoprire la sua reazione a questo incontro e la sua ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 8 agosto 2021) Il matrimonio diSocionovo e Claudia Venturini avvenuto sabato 7 agosto 2021, è stato un momento di ritrovo per tutti i protagonisti dell’ edizione appena conclusa di. Alle nozze, infatti, c’erano tutti i fidanzati e le fidanzate che hanno preso parte a viaggio dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Tra le coppie presenti anche gli ex fidanzati, che ora si frequentano rispettivamente con Luciano Punzo e la tentatrice.Proprio quest’ultima è stata incalzata dal pubblico web, per scoprire la sua reazione a questo incontro e la sua ...

