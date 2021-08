Temptation Island 2021, Valentina Nulli Augusti dopo l'addio a Tommaso Eletti: 'La mamma ha pianto due giorni' (Di domenica 8 agosto 2021) Temptation Island 2021 ha sancito l'addio per la coppia formata da Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti . I due infatti non hanno resistito al falò di confronto finale e Valentina ha deciso di ... Leggi su leggo (Di domenica 8 agosto 2021)ha sancito l'per la coppia formata da. I due infatti non hanno resistito al falò di confronto finale eha deciso di ...

Advertising

realmadridvcv : RT @frominiz: quando ni-ki si trasforma in ste di temptation island - svevasve : @lella36406611 @TommasoZorzi @GrandeFratello Guarda, non nutro alcuna simpatia per il personaggio. Non ho seguito T… - MondoTV241 : Temptation Island: Alessandro Autera e Jessica Mascheroni, ritorno di fiamma? #TemptationIsland #AlessandroAutera… - che_trash : RT @michelaa601: no vabbè Tommaso di Temptation island che in diretta di Urtis dice che gli scrivono “sei l’erede di Tommaso Zorzi” e Giaco… - Zot_64 : @GianzDav @elio_vito @STiburzio @ZioKlint @AleksLepri Torni a commentare temptation island, ha una TL degna della D… -