Tebas contro Laporta: “A cena mi ha detto che con Messi era tutto ok” (Di domenica 8 agosto 2021) Il numero uno del campionato spagnolo respinge le accuse del patron del Barcellona che aveva scaricato le colpe dell'addio di Messi alle restrizioni de LaLiga Leggi su itasportpress (Di domenica 8 agosto 2021) Il numero uno del campionato spagnolo respinge le accuse del patron del Barcellona che aveva scaricato le colpe dell'addio dialle restrizioni de LaLiga

Advertising

cmdotcom : #Tebas, nuovo affondo contro #Laporta: 'Sapeva dell'accordo con CVC dal 14 luglio, abbiamo festeggiato per #Messi'… - sportli26181512 : Tebas, nuovo affondo contro Laporta: 'Sapeva dell'accordo con CVC dal 14 luglio, abbiamo festeggiato per Messi': Si… - iamnotaheroine : Dopo che il Real Madrid e il Barcellona si sono opposti alla trattativa con i fondi, Tebas in appena due giorni ha… - Juventina962 : RT @Peppe0017: @ArturoDb72 @DiMarzio Io ero contro la superlega Ora voglio che si faccia Per il solo gusto di vedere tebas schiattare. - Peppe0017 : @ArturoDb72 @DiMarzio Io ero contro la superlega Ora voglio che si faccia Per il solo gusto di vedere tebas schiattare. -