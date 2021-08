Pierpaolo Pretelli si trasforma in Giulia Salemi

(Di domenica 8 agosto 2021)sono insieme in vacanza in Sardegna. Di loro si sta parlando moltissimo, da quando è iniziata a girare voce di un possibile matrimonio tra i due. Intanto, loro “se la spassano” e fanno divertire i fan “scambiandosi i ruoli”. Tra le ultime storie di, sono apparsi dei divertenti video che hanno fatto impazzire i fan:che si veste e Articolo completo: dal blog SoloDonna

Giulia Salemi esarebbero ad un passo dal matrimonio: l'affiatatissima coppia, dopo qualche mese dalla fine del Gf VIP 5 e dall'inizio della loro storia, ha iniziato i preparativi per il grande ...La fidanzata dista trascorrendo insieme a lui le vacanze estive e in questi giorni si trovano in Sardegna, meta gettonatissima dai vip, quest'anno più che mai. Giulia, nello ...Sono trascorsi ormai diversi mesi da quando su Canale 5 è andata in onda l'ultima puntata del Grande Fratello Vip. Un'edizione storica durata diversi mesi e nel corso della quale grandi protagonisti ...Giulia Salemi, le parole di Pierpaolo Pretelli arrivano come un fulmine a ciel sereno: ecco cosa ha detto su di lei l'ex velino.