(Di domenica 8 agosto 2021) Hato il debutto neldi Vladimir, ex allenatore della Lazio ed ex ct della Svizzera .è uno dei personaggi da copertina della prima giornata di Ligue 1 : è il ...

Advertising

sportli26181512 : Mohamed Bayo rovina l’esordio di Petkovic nel Bordeaux: L’attaccante guineano, 23 anni, trascina il neopromosso Cle… - Tommuz24 : Con qualche anno in più a Montpellier c'è la coppia che scoppia Delort-Laborde (31 gol l'anno scorso), attenzione a… -

Ultime Notizie dalla rete : Mohamed Bayo

Corriere dello Sport

Ha rovinato il debutto nel Bordeaux di Vladimir Petkovic , ex allenatore della Lazio ed ex ct della Svizzera .è uno dei personaggi da copertina della prima giornata di Ligue 1 : è il centravanti del neopromosso Clermont , il club della città dove ha sede la Michelin . Lui e Jodel Dossou hanno ......12 KOUASSI Eboue 13 KEITA Kader 14Vakoun - Issouf 15 GRADEL Max FUORIQUOTA 16 IRA Eliezer 17 OUATTARA Zie 18 TIMITE Cheick 19 KOUAO Koffi 20 DOUMBIA Aboubacar 22 TIE Nicolas EGITTO 1...Esordio vincente per il Clermont. Nel match di esordio della Ligue 1 la squadra di Pascal Gastien ha sconfitto il Bordeaux con un secco 2-0. Padroni di casa che speravano di fare decisamente meglio vi ...Guida alla Ligue 2021/2022: le squadre favorite, le neopromosse, le stelle, i nuovi acquisti e i talenti da seguire.