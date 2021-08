Messi e le frasi più importanti della conferenza d’addio al Barcellona

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 8 agosto 2021) ladaldi Lionelè durata circa 45 minuti, un po’ come un tempo di gioco di calcio. Nulla in confronto agli anni passati tra le file del Barça con cui è partito da bambino fino a diventare uomo. Visibilmente tanta l’emozione dell’alieno che oggi vestiva le spoglie dell’uomo semplice e pieno d’amore per il club catalano. Ecco lepiù significative dette dalla Pulce: “È molto difficile per me, dopo tanti anni non continuare la mia vita qui. Non ero pronto per questo. L’anno scorso ero convinto di voler partire, ma quest’anno no”. “Provo molta tristezza, perché sto ...